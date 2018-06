”För varje verk jag skapade läktes ett sår”

Utställningen ”The Healing Power Of Art” pågår den 30 juni–3 augusti.

Utställningen som heter ”The Healing Power Of Art” är en berättelse om hur konsten ger Emma styrka. Hennes målningar följer hennes sinnesstämning från mörker till ljus och harmoni.

Emma Vo är uppvuxen i Jönköping men bor och jobbar numera i Stockholm. Från början fungerade konsten som självterapi under en svår tid av hennes liv. Det utvecklades senare till att bli en hobby och i dag driver Emma företaget Art By Vo. I sommaren ställer hon ut sina verk på konstväggen i Stadsbiblioteket i Jönköping.

Vad som började som självterapi under en svår tid i Emma Vos liv har i dag utvecklats till företaget Art by Vo. I sommar ställer hon ut sina konstverk på Stadsbiblioteket i Jönköping.

-----

No more pages to load