Fotoinsatser applåderades och belönades – här är vinnarna

I färgklassen var det Leif Arvidssons bild The beer bottle som fick högsta betyg. På andra resp. tredje plats kom Berndt Tenlid med Möjlig utväg och Per-Olof Gäddlin med Moder. I den svartvita klassen var det Göran Unemyr med Sheriffen som placerade sig på 1:a plats, följd av Daniel Steens Lorikos fru och Monica Engstrands Oh, shit!

