Här är fotograferna som lyckades bäst i fältskjutning

Tävlingen, som består av klasserna färg och svartvitt med tre deltävlingar i varje, pågick under en dag och på ditresan lottades mottona ut. I färgklassen, som bedömdes av Kristinehamns FK, tog Karin Lundgren hem vinsten i mottona Figur mot bakgrund och Fritt och blev därmed vinnare totalt med 19 poäng. Leif Arvidssons bild vann mottot Trädgårdslandskap.

