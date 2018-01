Nya chocksiffror för Spira – går nio miljoner back

Men att avbryta kontraktet för On the town är inget alternativ enligt Malin Olsson, som är ordförande för ANA (Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) inom Region Jönköpings län.

Flera evenemang under 2018 har strukits av besparingsskäl, bland annat en julkonsert och en konsert i samband med Pridefestivalen.

Även inför det här årets stora musikalsatsning On the town räknar man med en stor förlust på närmare fyra miljoner kronor.

News har tidigare rapporterat att Spira skulle gå med en förlust på sex miljoner kronor för 2017. Men de nya siffrorna är värre. Vid ett möte med ledningen för Spira under onsdagen fick politikerna i Region Jönköpings län veta att förlusterna för 2017 landar på nio miljoner kronor, det rapporterar P4 Jönköping .

Förlusterna för Spira är betydligt större än man först hade räknat med. Under onsdagen fick politikerna två nya chockbesked.

