Pesets slutproduktion fick ändras – var för läskig

Natalie som spelar Gracie är lika entusiastisk som Agnes och alla andra i ensemblen och ser fram mot premiären. Hon är också glad över att hon valde estetlinjen och just teater.

Det här utspelar sig i en liten stad i USA med väldigt få invånare under depressionen på 1920-talet. En ung kvinna vid namn Grace och spelas av Natalie Andersson, hamnar i sin flykt från maffian i den lilla staden Dogville i Klippiga Bergen. Invånarna går med på att gömma henne och de är till en början väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Men människans natur är ombytlig och det får Gracie erfara, det blir med andra ord inte trevligare och trevligare för Gracie, tvärtom.

Teatertreorna på Per Brahegymnasiet är nu inne i slutspurten av sina repetitioner på Dogville sin slutproduktion med premiär i morgon fredag den 2 mars. Den här produktionen är en för PB:s teatertreor omarbetad version av Lars Von Triers film, Dogville med en ganska läskig historia. Det är Carl Michael Karlsson, treornas lärare som omarbetat von Triers berättelse.

