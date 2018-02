Populära Elvisfröknar intar Jönköping

Gruppen bildades 2014 och består av Camilla Fritzén, Maria Olsson, Josefin Berge, Lisa Bodelius och Sanna Andersson. I deras händer har Elvis musik fått ett nytt liv på svenska genom tolkningar som ”I betongen” (”In the Ghetto”), ”Vem är Johanna” (”It’s now or never”) och ”Psykopat” (”Devil in disguise”).

Fröken Elvis senaste album, ”Kungen och vi”, kombinerar Elvistolkningar med egenskrivna låtar. På onsdagskvällen gör tjejgruppen ett framträdande i Teatersalongen på Spira. Föreställningen kommer då både att innehålla låtar från den nya skivan och gamla favoriter från “Elvis på svenska” som är gruppens första skiva från 2015.