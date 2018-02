Så mycket bättre-stjärnan varnar för svenskt inbördeskrig: ”Gripande”

Han berättar slutligen om många kompisar som nu är borta, en del av överdoser några skjutna, en drunknad när han fastnade i bildörren i en biljakt. Men framförallt om det elände som vi är på väg mot. Alla slåss och bråkar och folk dör skjutna och det blir bara värre och värre. Inget trevligt budskap, men tankeväckande. Han berättar slutligen att han inte vill stanna kvar i Sverige. Vi är på väg in i ett mörker där ungdomar vill vara med allt vad det innebär. Om 20 år är det inbördeskrig här och det vill inte jag vara med om.

Det är bara början av en gripande stark berättelse till musik, elegant framförd av Jonathan Guszman på keyboard (som spelar kontinuerligt utan avbrott under hela föreställningen) liksom Annika Blomfeldt på sin cello. De inleder konserten på ett sätt som man kanske inte väntat sig när man ska lyssna till en rappare. När han kommer in på scenen möts han av varma applåder och med honom kommer också Linnea Samia Khalil som svarar för sång växelvis med Kens rapp.

-----

No more pages to load