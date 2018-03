St Patrick’s Day firades med workshop

Den musikaliska träffen och workshopen på Spira avslutades efter en måltidspaus med just en session. De som valt att gå till Spira för att äta en bit mat, fick på köpet en härlig stund med Irländsk musik, så som sig bör på S:t Patricks Day. Medan Mart Hallek och några andra av deltagarna fortsatte till Bishops Arm för att ansluta till firandet av det Irländska firandet där avslutade dagens workshop på Spira med irländsk musik framförd av Black Anemone.

En viktig del av den irländska folkmusiken, och det som främst håller den levande, är så kallade sessions, på iriska “seisiún”. Dessa äger oftast rum på pubar. Där samlas musiker och jammar tillsammans och ofta är de öppna för alla. Instrumentalmusik dominerar, och man brukar hålla sig till ett antal standardmelodier som de flesta kan. Under en session kan en musiker lära sig väldigt mycket från de som har spelat längre än han eller hon själv.

–Himla kul att så många kom och i alla ålderskategorier. Här har vi nu haft några timmar av listen and learn workshop, det gäller här som i all folkmusik att spela på gehör, alltså lyssna, härma och spela med, säger Mart Hallek.

Lär dig Irländska låtar manade Mart Hallek och bjöd in till workshop på Spira på S:t Patricks Day på lördagseftermiddagen. Det kanske inte strömmade in musiker på Spira, men det kom bra många spelsugna i alla åldrar från, ungdomar och upp i en gyllene ålder.

