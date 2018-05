Svensk klassikerkavalkad blev publiksuccé

Med stor energi och härlig spelglädje bjöd de på svenska klassiker av våra mest kära artister, Alice Babs, Abba, Tomas Ledin, Evert Taube, Håkan Hellström, Timbuktu, Peps Persson med flera. Bara man nämner Peps Persson för någon så svarar de garanterat “O Boy”, en riktig klassiker, liksom Ted Gärdestads ”Sol, vind och vatten”, och slagdängor som ”Jag vill vara din Margareta”, ”När vi gräver guld i USA”, ”Öppna Landskap”, Lisa Ekdahls ”Vem vet”, ”Swing it magistern” som Alice Babs gjort odödlig och så Banankontakt av Åberg och Schaffer. Och så avslutades föreställningarna med ett letande efter tvålen i ”Var är tvålen” av Povel Ramel.

RECENSION. Musikesteter i årskurs 3 på Per Brahegymnasiet har i år tagit sig an den svenska musikskatten och där finns som bekant en hel del att botanisera i och de har gjort ett bra urval. I helgen kunde publiken njuta av de låtar de valt att spela upp i antal föreställningar på Jönköpings teater med premiär på fredagskvällen.

-----

No more pages to load