Köpläge för ressugna

– Ett hett tips är att passa på att göra den där drömresan till USA i år. Biljetterna dit är nu billigare än de någonsin varit. En resa att rekommendera är att kombinera några nätter i New York med solfyllda dagar i Florida, fortsätter Lina Eklund.

– Knappt har klockorna ringt in det nya året innan vår mest hektiska bokningsmånad är i gång. Just nu har vi mycket fördelaktiga kampanjer, men skynda att fynda, platserna brukar gå åt som smör i solsken, säger Lina Eklund, PR-specialist på Resia, i ett pressmeddelande.

Januari är traditionellt en månad när det bokas mycket resor. Många drömmer sig säkert bort under julledigheten och gör sedan slag i saken efter nyår. Dessutom har många flygbolag kampanjer under januari så det finns god chans till fyndläge på flygbiljetter.

