Nya förslaget: Tandläkarbesök får kosta max en tusenlapp

Om det blir så att all tandvård ingår i högkostnadsskyddet skulle det aldrig kosta mer än 1 100 kronor per år för att gå till tandläkaren. Förslagen på en ny tandvårdsreformen ska lämnas till regeringen i mars 2020.

– Vi är på väg att fatta beslut om direktiv till en ny utredning. Det har varit ett prioriterat område under mandatperioden, där vi har höjt tandvårdsbidraget i olika steg men nu ökar vi takten, säger Strandhäll till Aftonbladet .

Regeringen vill nu därför starta en ny utredning, som kan leda till att all tandvård i framtiden kan komma att ingå i högkostnadsskyddet.

Regeringen öppnar nu att all tandvård i framtiden kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det skulle innebära att den maximala kostnaden för att gå till tandläkaren sjunker avsevärt.

