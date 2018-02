Iskylan biter sig fast i Jönköping

Enligt den senaste prognosen kan Jönköpingsborna vänta sig mulet väder med måttligt snöfall under hela resten av veckan. I början av nästa vecka ser det ut att klarna upp för att övergå i något kraftigare snöfall i mitten av nästa vecka.

Under onsdagen och torsdagen väntas temperaturen fortsätta ligga kring tio minusgrader, med frisk nordostlig vind. Något mildare ser det ut att bli till helgen. Temperaturen väntas då ligga neråt fem minusgrader.

Under början av veckan har den bitande kylan fått många att gå runt med plågade ansiktsuttryck på Jönköpings gator. Den iskalla vinden har fått ett tiotal minusgrader att kännas som det dubbla.

