Efter ett uppehåll under dagen kommer ett nytt kraftigt nederbördsområde in över länet på onsdagskvällen. Enligt den senaste prognosen väntas det mildare vädret hålla sig kvar till helgen.

Snön övergår sedan i regn. Under resten av onsdagen väntas temperaturerna stiga uppemot närmare tio plusgrader.

Myndigheten har gått ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka på vägarna i Jönköpings län. Under natten till onsdag väntas ett snöfall som ger besvärligt väglag.

SMHI varnar nu för ishalka på vägarna under onsdagen. Under natten väntas snöfall som övergår i regn. Därefter slår det om rejält och blir varmare väder.

