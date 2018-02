Superväder på sportlovet – för den som stannar i Jönköping

Många Jönköpingsbor väljer att åka till fjällen eller passa på att resa bort under sportlovsveckan. Men för de som stannar i Jönköping i helgen utlovas vackert väder, i iallafall om man vågar tro prognosen på Klart.se.

Sportlovet är i full gång och de som var lediga under torsdagen fick lyxen att njuta av den skinande solen – och den som stannar i Jönköping under sportlovet – kan räkna med temperaturer som stabilt ligger runt noll grader med fortsatt skinande sol – hela helgen.

