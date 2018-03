850 000 hushåll kan bli utan TV4: “Tiden börjar rinna ut”

– Den här typen av konflikter mellan tv-operatörer och tv-kanaler har inga vinnare, allra minst tittarna som betalar för tv-abonnemangen. Jag lider med Telenors tv-kunder, som nu på nytt riskerar att drabbas av en sådan här konflikt. TV4 har under sin 27-åriga historia aldrig tidigare hamnat i ett sådant här läge. I alla de förhandlingar vi hade under hösten kom vi överens med övriga operatörer, så jag hoppas så klart att vi ska nå en lösning nu också, säger Mathias Berg i pressmeddelandet.

Att parterna ännu inte lyckats enas om ett nytt avtal har sin bakgrund, enligt TV4, i de förändrade positionerna på tv-marknaden, där kvalitetsinnehåll ökat i värde samtidigt som allt fler upptäckt fördelarna med tv-kanalernas egna play- och streamingtjänster. Den utvecklingen hotar tv-operatörernas traditionella affärsmodell, med stora kanalpaket, lång bindningstid, och där omkring 75 procent av det tv-kunderna betalar går till operatörerna, medan tv-kanalerna får dela på resterande 25 procent. Samtidigt som det är tv-kanalerna som bekostar allt från nyhetssändningar och sport till underhållning och drama. I det här fallet vill Telenor sänka ersättningen, trots att TV4 under de fyra år som det nu gällande avtalet omfattar har ökat sina andelar av det totala tittandet.

– Tittarna kommer att kunna följa TV4-program som Robinson, Stjärnornas stjärna och premiären av Let’s dance på TV4 Play, samtidigt som de sänds linjärt. Och parallellt sänds TV4, Sjuan, TV12 och alla övriga TV4-kanaler (TV4 Fakta, TV4 Guld och TV4 Film) i sin helhet via C More-appen eller cmore.se, som man kan teckna sig för helt utan kostnad i två veckor. Så vår förhoppning är att tittarna som riskerar att förlora sina kanaler ändå ska drabbas så lite som möjligt, säger Mathias Berg.

– Vi hoppas in i det sista på att nå en överenskommelse, även om tiden börjar rinna ut. Med tanke på den korta tid som återstår vill vi informera de Canal Digital- och Bredbandsbolag-kunder som riskerar att drabbas om hur de även efter en eventuell släckning kan fortsätta att se sina favoritprogram och våra tv-kanaler – utan kostnad och med så lite besvär som möjligt, säger TV4:s operativa chef Mathias Berg, i ett pressmeddelande.

Natten mot onsdagen riskerar 850 000 svenska hushåll som är kunder hos Telenorägda Canal Digital och Bredbandsbolaget att bli av med alla TV4:s kanaler, både via satellit, ip-tv och kabel-tv. Det kan bli konsekvensen, om inte en ny överenskommelse träffas mellan TV4/Bonnier Broadcasting och Telenor.

