Allt fler Jönköpingsbor ansluter sig till telefonsäljarnas mardröm

Genom en skriftlig beställning Du kan spärra ditt eget nummer genom att sända ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. Ange i brevet vilket nummer du vill spärra och glöm inte att skriva under med din namnteckning.

Via automatiskt telefonsvar Ring 077-228 00 00 från det telefonnummer du vill spärra och följ instruktionerna. Kom ihåg att det kan ta upp till två månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

Konsumentskyddet stärktes ytterligare Under 2017 genomfördes flera förbättringar av NIX:s regelverk i syfte att stärka konsumentskyddet – bland annat skärptes reglerna för telefonförsäljning till företagsabonnemang, och uttryckliga medgivanden till telefonförsäljning tidsbegränsades.

Överträdelserna minskar Under 2017 mottog Konsumentverket 51 anmälningar på riksnivå om telefonförsäljare som inte har respekterat NIX-registret, att jämföra med 276 anmälningar under 2016.

Antalet telefonabonnemang i Jönköpings län som är anslutna till NIX-registret växte under förra året till 87 389 stycken.

