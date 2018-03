Årets innovation – här är finalisterna

Trustcruit – Simon Werner-Zankl och Annie Grönblad, Trustcruit AB Trustcruit är ett unikt verktyg för att automatiskt samla in feedback från kandidater i en rekryteringsprocess. Bolaget har på kort tid tagit stora kliv i att få betalande kunder som använder verktyget för att förbättra sin rekryteringsprocess. Trustcruit har lyckats med att sätta en helt ny standard för hur man mäter kandidatupplevelsen och förfogar över en mycket stor jämförelsedatabas för kandidatupplevelsen. Tjänsten finns nu i 6 länder och har data från över 1 miljon kandidater vilket ger en stor vidareutvecklingspotential.

