– Vi har genomfört ett förvärv per år i snitt de senaste fyra åren och då krävs det starka partners i alla delar av verksamheten, säger Tagesson.

– Vi tittar alltid på nya möjligheter och snabb tillväxt ligger i vårt dna, så för att inte bli begränsade var det en självklarhet för oss att tänka stort från början när det kommer till logistik, säger Marcus Tagesson, vd på the Babyshop group, i ett pressmeddelande.

