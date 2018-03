Bästa säljtipsen: Så tjänar du multum på Blocket

Ha koll på fraktkostnaden. Oväntade kostnader för exempelvis frakt, är inte bara irriterande för köparen. De kan till och med leda till att hela din affär går i stöpet. Därför är det viktigt att du redan innan du sätter in din auktionsannons, kollar upp vad olika fraktföretag tar för att transportera din vara till köparen – så att du kan ange hur hög kostnaden för frakt blir, redan från start. Tänk också på att välja ett spårbart fraktalternativ. Ibland lönar det sig även att ange vad det skulle kosta att skicka varan med någon form av försäkring, eller rekommenderad post. När du lämnat din vara till transportören är det viktigt att du kommer ihåg att spara kvittot på att du skickat försändelsen. Det kan vara bra att ha, om något krånglar till sig under transporten.

Tajma rätt. Att skidor är lättare att sälja till ett bra pris på vintern och att din gamla cykel blir mer värd framåt våren, är ju ganska självklart – eller hur? Men månad, veckodag och tidpunkt på dygnet kan också ha betydelse för hur priset utvecklar sig. Samt hur lång tid man ger köparen att bestämma sig för att vara med och buda. En bra grundregel kan vara att lägga avslut på auktionen vid en tidpunkt då de flesta är lediga från jobbet. Under skollov och i semestertider får man dock räkna med att även ha koll på väder och vind. Här ger stugsittarväder betydligt fler kunder än soligt skid- eller badväder.

Ha koll på vad du säljer. Surfa runt på olika auktions- och säljsajter för att ta reda på vilken prisbild som gäller för din vara. Hur stor verkar efterfrågan på det du säljer vara? Hur hård är konkurrensen från säljare av liknande varor? Om konkurrensen verkar stor: leta efter något speciellt hos just din vara. Något som sticker ut och som du kan framhäva i din annons.

