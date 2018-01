Bolagsjätte byter ut sitt klassiska varumärke

Almi erbjuder företag rådgivning, lån och riskkapital i deras olika faser. För att göra sina samarbetspartners uppmärksamma på den förändring som just nu sker inom organisationen delade man under tisdagen ut tårtor med den nya loggan på.

– Vi vill ju attrahera så många som möjligt och då är också det grafiska uttrycket viktigt. Det ska ju spegla det vi vill åstakomma – att nå så många som möjligt i en värld som är under förändring, säger Carl Nyström.

