Bopriserna faller i Jönköping

– Däremot har vi inte sett några tecken på den krasch som många diskuterat. Den stabilisering som vi nu sett på bostadsmarknaden är bra för Sverige och jag tror den kommer hålla i sig under året.

Prisnedgången för bostadsrätter i Jönköpings kommun är nu tvåsiffrig. Under de senaste tre månaderna har priset för en bostadsrätt sjunkit med 12,6 procent. Även priset på en villa har gått ned, minus 2,3 procent.

