Bopriserna i kommunen fortsätter att sjunka

– Vi räknar med att marknaden vänjer sig vid de skärpta amorteringskraven under våren, och så länge räntorna är låga tror vi på en stabil utveckling på bostadsmarknaden. Sannolikt kommer vi att se ännu fler bostadsaffärer och försiktigt ökande priser. Redan under de första två månaderna har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling sålt fler bostäder än motsvarande period förra året, säger Marcus Svanberg.

– De stabiliserade priserna leder till att alltfler köpare och säljare kommer överens prismässigt, vilket syns i det stora antalet affärer under februari. Samtidigt ser vi att vissa säljare fortfarande inte har vant sig vid den lägre prisbilden. Man hade väntat sig att den ökade efterfrågan inför de nya amorteringskraven skulle ge högre slutpriser, men eftersom den effekten var svag väljer många att dra tillbaka sina objekt från marknaden för att sälja senare i år, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

