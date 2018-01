Butiksägaren lämnar cityhandeln: ”Inte samma tryck i stan”

– Det kommer folk till A6 oavsett. Det är gratis parkering och du har allt under ett tak, så det är ganska smidigt ändå, säger hon.

Som JKPG News kunnat berätta den senaste veckan har två butiker valt att lämna Lantmätargränd i Jönköping på kort tid. I slutet av januari stänger Teliabutiken vid Atollen. Och redan vid årsskiftet stängde Kahls the och kaffehandel .

Nyligen valde Marie-Louise Jenå, som driver Kahls the och kaffehandel på A6, att stänga butiken inne i stan. Beslutet fattades redan när hon tog över butiken i somras.

-----

No more pages to load