Ica stoppar försäljning av engångsgrillar

Beslutet välkomnas av Brandskyddsföreningen, som tidigare uppmanat handlare att sluta sälja engångsgrillar. Tony Holmberg anser att det är viktigt att Ica tar sitt ansvar i frågan. En faktor som vägts in är att användningen av grillarna väntas öka vid midsommar.

Beslutet innebär att Ica stoppar all försäljning av engångsgrillar i hela landet. Anledningen är den extrema torka som just nu råder i stora delar av Sverige.

Med anledning av eldningsförbudet stoppar nu Ica all försäljning av engångsgrillar, rapporterar TV4.

