Citykrögarens ilska mot kommunen – efter vägkaoset

– De bör betala våra löner under tiden som arbetet pågår och lite annonsering så småningom. Det är vad jag vill ha.

Sedan kommunen nyligen inledde ett arbete med att förnya och förbättra Torparondellen är Taste of Beirut återigen omgärdad av vägskyltar, avstängda vägar och en mycket begränsad framkomlighet. Rondellarbetet startade i maj och beräknas vara klart i september.

Det var 2004 som Jönköpings första libanesiska restaurang, Taste of Beirut, öppnade. Platsen var densamma som i dag vid Torparondellen.

Det nya rondellarbetet på Torpa har inneburit begränsad tillgänglighet till den libanesiska restaurangen Taste of Beirut. Ägaren Georges Iskandar är mycket kritisk till hur kommunen agerat, men möjligheterna till ersättning är små.

