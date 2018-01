Combitech öppnar i Danmark

30 danska Cyber Security-konsulter under 2018 Den danska verksamheten kommer att ledas av Lone Flohr som har lång erfarenhet inom Cyber Security. I ledningsteamet ingår även två seniora medarbetare med erfarenhet från bland annat militärverksamhet, internationella företagskoncerner och konsultverksamhet. Innan året är slut är målsättningen att vara ett 30-tal konsulter i Danmark som kompletterar de cirka 250 informationssäkerhetskonsulter som redan finns inom Combitech.

