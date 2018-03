Därför måste företag synas i sociala medier

– Det som skiljer oss från exempelvis en reklambyrå är att vi vanligtvis skapar content från scratch. En kund sa en gång att en smart strategi är viktigt men sedan ska ju någon sköta det löpande också. Där kommer vi in. Förutom att skapa en strategi så kommer vi med idéer, skriver texter, tar fram bilder, gör research och publicerar på kundens kanaler. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp kring företags sociala medier, berättar Anna.

– Innehåll som väcker känslor och engagerar folk. Detta gäller oavsett bransch. Själva jobbar vi med allt från byggföretag till varumärken inom mode, restauranger och politiska partier. Det gäller att vara kreativ och tänka “utanför boxen”. Vi är duktiga på att sätta oss in i olika verksamheter och se möjligheterna hos varje enskilt företag, berättar Martina.

– Det är numera många som går in på Instagram och Facebook för att kolla upp företaget innan de köper deras produkt eller tjänst, berättar Anna Nilsson på Knockify Content Agency .

