Dina matrester kan sprida dödlig svinpest

Smittan kan spridas långa sträckor av människor via mat och produkter med virus i. Den kan också spridas med kläder och utrustning som det kommit kroppsvätskor från smittade djur på och som inte rengjorts. Vildsvin kan sprida smittan lokalt inom sitt hemområde, sådan smittspridning utan hjälp av människor är långsam.

Vi människor kan inte smittas av sjukdomen. Men vi kan sprida den vidare via våra matrester. Och tar sig den elaka virus-pesten väl in i Sverige kan den utgöra dödsstöten för många av Smålands grisfarmare.

