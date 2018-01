Dreamlogistics drömår – nu väntar expansion

– Det är med mycket stolthet jag summerar 2017. Alla medarbetare som varje dag ger det lilla extra, som alltid ser till att DreamLogistics blir lite bättre och som möjliggör den kraftiga expansion som vi är inne i. Vi har under året arbetat oerhört hårt med organisationen i allt från företagskultur, utbildningar till att ha roligt tillsammans, säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB och säger avslutningsvis:

Stark personaltillväxt Under 2017 växte organisationen och Dreamlogistics har i snitt anställt en person i veckan, en trend som kommer fortsätta in i 2018. De har även expanderat med nya lager i Ängelholm vilket bäddar för en fortsatt expansion.

– Det var många faktorer som bidrog till att 2017 blev bolagets bästa år någonsin. E-handeln växer vilket gör att befintliga kunder ökar sin omsättning och på så sätt även DreamLogistics delaktighet. Detta tillsammans med att man under året fått in fler nya kunder än någonsin och nu har passerat 150 kunder som valt att ha sin logistik hos något av DreamLogistics lager. En stark avslutning med Black Friday, julhandel och reor var den sista avgörande faktorn, skriver bolaget, i ett pressmeddelande.

-----

No more pages to load