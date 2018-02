Efter mångmiljonaffären – det här händer med Slottsvillan

Försäljningen av Slottsvillan blev klar efter att den varit till salu under flera års tid. Den har däremot inte legat ute på den öppna marknaden under den tid som Slottsvillan hyrts ut till Rydbergs Event. Första kontakten med den nya ägaren togs enligt Sethberg för drygt ett år sedan.

– Priset stämmer någorlunda. Eftersom det är en bolagsaffär är det andra aspekter också som man lägger in. Det är köp av aktier där själva fastigheten ligger inbakad i bolaget och lite sånt där, säger han.

