Efter rekordåret – Consid ropar efter arbetskraft

– Jag vill slå ett slag för att fler tjejer ska söka sig till den här branschen. Jag är ute och föreläser mycket på högstadie- och gymnasienivå för att tydliggöra vilka otroliga möjligheter som finns inom IT. Jag har märkt att tjejer ofta har en stereotyp bild av vad det innebär att jobba inom den här branschen – att det sitter någon i tjocka glasögon framför datorn mede en Jolt Cola bredvid. Tyvärr hoppar väldigt många tjejer av sin utbildning och jag tror att vi lider av informationsbrist här, säger Hellgren.

Enligt Hellgren är det ingen tvekan om att IT är en framtidsbransch.

– Det går riktigt bra för företaget vilket är jättekul. Det mest positiva förra året var att vi blev utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare inom IT och digital transformation. Det är det finaste vi har fått, säger Peter Hellgren och fortsätter:

Konsultföretaget Consid, med huvudkontor i Jönköping, fortsätter växa i snabb takt. Fjolåret gav ett rekordresultat med en omsättning på 600 miljoner kronor vilket är en ökning med 34 procent jämfört med året innan. Antalet anställda steg från 350 till 550. Under det här året kommer företaget att göra ett 30-tal rekryteringar bara i Jönköping.

