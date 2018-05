Återkallelsen gäller 33-centilitersflaskor med bäst-före-datum 13, 14 och 15 februari nästa år, enligt TT. Merparten av ölen ska ha sålts via Systembolaget.

Bryggerijätten Anheuser-busch återkallar nu öl av märket Stella Artois. Enligt bryggeriet kan det innehålla glas, uppger Aftonbladet via TT.

