Florida-vibbar och fåniga drinkar när ny bar öppnar på Väster

– Lite som Monsterdricka och Fanta. Tanken är en solig Florida-inspirerad bar med drinkar som är fåniga. Vi vill skapa någon form av motreaktion på något som är lite halvpretantiöst är tanken. Man ska inte komma in här och känna att man måste beställa någon cool drink, utan här ska man kunna komma in och beställa något riktigt löjligt, säger Patric Micaelsson och tillägger:

Restaurangens serveringsyta på cirka 50 kvadratmeter är under renovering och väggarna är fortfarande endast grundmålade när News tittar förbi. Men när allt är klart kommer lokalen att prydas av blåa, turkosa och orangea nyanser berättar duon.

-----

No more pages to load