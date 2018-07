Förklaringen: Därför har Jönköpings restaurangsektor exploderat

– Jag tror att ska man ge sig in och konkurrera och öppna ett nytt café eller en ny restaurang nu så måste man veta vad man gör. Det går liksom inte bara att öppna längre, utan man måste vara väldigt nischad med sitt koncept och sin målgrupp, säger Jesper Lidhjelm Steén.

– Sen har vi ett antal pigga och alerta entreprenörer som har kunnat nischa in sig med klockrena och lite olika koncept. Det som är positivt med restaurangutbudet i Jönköping är att vi har så många olika typer av restauranger.

Jesper Lidhjelm Steén, som är vd för Jönköping city, har följt utvecklingen i stadskärnan på nära håll under lång tid. Han har också slagits av den starka tillväxten inom just restaurangsektorn.

Enligt Tobias Rönnberg, som är analytiker på HUI research, har restaurangbranschen nu haft en stark tillväxt under lång tid.

