Full elkoll – med mobilen

Hos Greenley, som inte samarbetar med något enskilt bolag, erbjuds kunderna istället möjlighet att begära in offerter från flera olika företag.

Enligt Greenleys senaste undersökning steg svenskarnas elförbrukning med hela tio procent mellan januari och februari vilket betyder flera hundralappar mer i elkostnad för den som värmer sin villa med direktverkande el. Håller kylan i sig under lång tid, kan det till och med börja handla om tusenlappar.

