DEBATT. “Verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk”

Dessutom behövs öppenhet för en mer effektiv vuxenutbildning och yrkesvägledning. Det måste vara möjligt att byta yrke och karriär under arbetslivet. Detta måste vi vara beredda att diskutera för att förbättra omställningsförmågan.

Trösklarna in till arbetsmarknaden har blivit för höga, i synnerhet för unga, nyanlända och människor med nedsatt arbetsförmåga. Alltför många tvingas uppleva den otrygghet det innebär att stå utan egen försörjning. Verklig trygghet på arbetsmarknaden skapas genom att den som behöver ett nytt jobb vet att förutsättningarna att få det är goda.

I en värld där det ställs höga krav på snabbrörlighet fungerar inte regler som låser in människor. Lagen om anställningsskydd, Las, är ett exempel. Den är baserad på 1960-talets arbetsmarknad. Idag skapar Las osäkerhet för många företag när de vill anställa, en osäkerhet som leder till färre jobb.

