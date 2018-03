Habobolag når ny milstolpe: “Otroligt spännande”

– 2018 ser ut att kunna bli ett bra år då vi redan nu har flera nya kunder klara som gör att tillväxtmålet på 50 procent ser ut att hålla. Uppskattningsvis kommer det nyanställas närmare 50 tjänster under året.

Kommer att rekrytera ett 50-tal DreamLogistics kommer att rekrytera fler under året för att klara av den fortsatta efterfrågan på deras tjänster.

-----

No more pages to load