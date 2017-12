Haboföretag landar hem mångmiljondeal – “största internationella affären”

– Vi har arbetat aktivt under året med att utveckla vår exportaffär genom att finna nya starka internationella partners både för våra varumärken och patenterade produkter. Vi bedömer att den stora tillväxten framöver kommer att ske utanför Norden, säger tf VD Andreas Skiöld på Natumin Pharma.

Största internationella affären någonsin Affären har ett försäljningsvärde på cirka 28 miljoner över en treårsperiod. Bolagets Chief Operating Officer, Erin Worrall, säger i ett pressmeddelande att detta är bolagets hittills största affär internationellt. Han säger vidare att de har pågående förhandlingar om flera nya geografiska områden som bolaget kommer att teckna under det första halvåret 2018.

-----

No more pages to load