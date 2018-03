Här är årets företagare i Jönköping

Företaget har i dag en aktad och respekterad verksamhet i Jönköpings nöjesliv. I trettio år har de förnyat företagets koncept. De har därigenom kunnat behålla och utöka sin målgrupp, som idag attraherar flera generationer. Genom att aktivt verka i välgörenhetsorganisationer har de gjort skillnad för Tappra Barn inom närområdet till Sydafrikas Kåkstäder via Harrys Foundation. Vi gratulerar Jon Espeset och Patrik Snygg, Harrys Jönköping (Svarteskär Jönköping AB), till utmärkelsen Årets Företagare 2018 i Jönköpings kommun.

– Det är inte det viktigaste kriteriet, men det är självklart ett plus i kanten. Det vi tittar på är hur de är som företagare. Under de snart 30 år de har arbetat ihop har de gjort det väldigt bra helt enkelt.

Vid sidan av arbetet med verksamheten i Jönköping har företagarduon även engagerat sig i välgörenhet, via initiativ som Tappra barn. Det här har också ingått i bedömningen när de utsetts till årets företagare.

