Här öppnar globala byggjätten sin anläggning i Jönköping

– Det här betyder väldigt mycket för Jönköpings kommun. Det är en tillverkningsindustri, vilket vi inte har fått in till Jönköping på väldigt, väldigt länge, säger Sven Rydell, som är näringslivschef i Jönköpings kommun, till JKPG News.

Under måndagens presskonferens deltog representanter från Kingspan, Jönköpings kommun och Business Sweden. Det avslöjades då att den irländska byggjätten etablerar sig med en tillverkningsanläggning vid Stigamo längs E4 söder om Jönköping. Företaget köper totalt 70 000 kvadratmeter mark av det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB.

På måndagen stod det klart att irländska byggjätten Kingspan etablerar sig i Jönköping med en tillverkningsanläggning. Vid en presskonferens under eftermiddagen avslöjades bland annat var anläggningen kommer att ligga.

-----

No more pages to load