H&M:s nya supersatsning – ska sälja märkeskläder till vrakpriser

Försäljningen kommer att ske både online och i fysiska butiker. Den första Afound-butiken uppges slå upp portarna på Drottninggatan i Stockholm under 2018.

– Vi ser en stor potential för Afound och ser fram emot att introducera marknadsplatsen för vår publik i Sverige under 2018. Afound värnar om produkters värde och mixen av dem. Genom att erbjuda inspiration till personlig stil, kvalitetsvarumärken och känslan av att kunna göra en riktigt bra affär, erbjuder Afound en ny form av off-price-upplevelse, säger Fredrik Svartling, som är chef för Afound, i pressmeddelandet.

Nu står det klart att koncernen också lanserar det nya konceptet Afound under 2018. Det kommer att vara en marknadsplats med rabatterade priser på varor inom livsstil och mode, skriver företaget i ett pressmeddelande. Både H&M:s egna och externa varumärken för såväl dam som herr kommer att ingå i konceptet.

För en tid sedan kunde JKPG News berätta att H&M i Jönköping byter lokaler och flyttar in i Sesamhuset under 2018. Samtidigt tillkommer då konceptetet H&M Home.

-----

No more pages to load