Hobbyprojektet blev succé – tack vare Almi

Identifiering av förare i bilen Under tiden Jiricom utvecklade au2:box såg man ett behov att kunna se vem som kör bilen. Jiricom började utveckla en RFID-läsare (au2:ID) som läser av kundens passerkort och taggar.

– Vi började utveckla ett fordonsförvaltningsverktyg via webben där man kunde hantera information kring verksamhetens fordon, berättar Rickard.

Utvecklar verktyg för digitala körjournaler Att Rickard år 2015 började utveckla just ett fordonsförvaltningsverktyg för körjournaler är lite av en slump. En dag blev han kontaktad av sin dåvarande granne och framtida partner som berättade att han hade ett problem på sitt jobb. Där fanns över 200 fordon som man hade svårt att överblicka.

