Innovativ fintechtjänst vinner prestigepris

– Jag reflekterade över att det saknades en systematisk uppföljning av alla råd som florerade på marknaden. Alla tycktes vilja uppmana dig till vad du skulle göra med ditt kapital. Köp aktie A. Sälj aktie B. Behåll aktie C, osv. Det var däremot sällan eller aldrig som det följdes upp hur bra dessa råd verkligen var och vem som egentligen hade lyckats bäst med att förutse” säger Nils Henrik Hjälmdahl, i ett pressmeddelande. Användaren kan också jämföra sina egna råd med experternas. – Vi vill hjälpa användaren att investera smartare, och uppmanar samtidigt användaren att vara med och skapa en bättre värld genom att utvärdera hur korrekta olika påståenden faktiskt är, säger företagets nytillträdde VD Timothy Gullberg .

Urd Rating vill skapa trygghet för användaren med sitt placerande, öka transparensen och eliminera intressekonflikter och dolda agendor. Uppfinnaren Nils-Henrik är i sin vänkrets känd som en ”faktaguru” som kan allt. Idén till Urd Rating har han haft i bakhuvudet under många år. Nils-Henrik som ofta läste aktieanalyser, brukade regelbundet även studera äldre analyser, för att följa upp det verkliga utfallet av analysen.

Visar vem som träffar rätt mest Enligt SCB finns det 1,2 miljoner aktiesparare i Sverige. I den oberoende tekniska tjänsten samlas automatiskt in tidigare gjorda aktierekommendationer från experter via API.

