Inredningskedja stänger butiken i city

Vad tycker du om det? – Utvecklingen har varit väldigt god så det känns tråkigt att det slutade på det här sättet, men vi har förståelse för att Sesamgallerian behövde få in en stor aktör. Vi har för avsikt att stanna kvar i Jönköping, men då måste vi ha en lokal som stämmer överens med det butiksläge som vi har i dag. Vi är väldigt bundna av höga flöden av trafika kunder.

– Det beror på att vi inte har fått förlängt hyreskontrakt. Avtalet från fastighetsägaren är uppsagt. Anledningen är att H&M ska in i lokalerna och tar en större del av gallerian. Vi är helt enkelt i vägen, säger Patrik Karlsson, delägare i Dimoda, till News.

