Jönköping får ny superutbildning: “Stor glädje”

– Studenterna får värdefull internationell erfarenhet redan under studietiden och företagen får möjlighet att knyta till sig medarbetare som redan kan de globala processerna. Vi hoppas att den nya civilingenjörsutbildningen ska vara till stor glädje för regionen och bidra till att ännu fler ingenjörsstudenter söker sig till Jönköping, säger Johan Karltun, programansvarig.

-----

No more pages to load