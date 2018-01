Jönköpings nya avfallsjätte har bestämt sig – här blir högkvarteret

Under hösten 2016 togs ett politiskt beslut som innebar att Jönköping, Habo och Mullsjö kommun bildar ett samägt avfallsbolag. Under 2017 bildades bolaget June Avfall & Miljö AB, som från och med 1 januari 2018 övertar ansvaret för sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamheten för 152 000 invånare i de tre kommunerna. Det nya bolaget har sökt efter en lämplig etablering och samarbetspart och valet föll på Castellum.

