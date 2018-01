Jönköpingsbo med bland Sveriges yngsta miljardärer

Tom Persson, Hennes & Mauritz, 32, Stockholm, 17 Nils Tham, Hennes & Mauritz, 32, Stockholm, 2.2 Filip Tysander, Daniel Wellington, 32, Stockholm 1.0 Daniel Ek, Spotify, 34, Stockholm, 16 Victor Jacobsson, Klarna, 35, Stockholm, 1.9 Sebastian Siemiatkowski, Klarna, 35, Stockholm, 1.9 Niklas Adalberth, Klarna, 35, Stockholm, 1.5 Petter Fägersten, ITAB, 35, Bankeryd, 1.1 Katarina Martinson, Lundbergs, 36, Stockholm, 11 Sophie Stenbeck, Kinnevik, 36, Los Angeles, 2.7 Ludvig Strigeus, Spotify, 36, Göteborg, 1.5 Zlatan Ibrahimovic, Fotboll, 36, Manchester, 1.1 Louise Lindh, Lundbergs, 37, Stockholm, 11 Hugo Stenbeck, Kinnevik, 37, New York, 2.7 Henrik Persson Ekdahl, Optimizer Invest, 37, Malta, 1.2 Markus Persson, Mojang, 38, Stockholm, 17 Carl Tham, Hennes & Mauritz, 38, Stockholm, 2.2 Jakob Porsér, Mojang, 39, Danderyd, 4

Nyligen sammanställde Veckans affärer en lista med Sveriges 18 rikaste under 40. I den exklusiva skaran ingår personer som Zlatan, Spotifygrundaren Daniel Ek och finansmannen Fredrik Lundbergs döttrar Katarina Martinson och Louise Lindh. Men där ingår även 35-åriga Petter Fägersten från Jönköpings kommun.

