Jönköpingstidning bidragsfifflade – åker på miljonsmäll

Det var vid årsskiftet som ETC Jönköping gick i graven efter att ha gjort comeback ett år tidigare. Nu tvingas ETC återbetala de drygt två miljoner kronor i presstöd som tidningen i Jönköping beviljades under 2017. Det beslutade Presstödsnämnden vid sitt senaste möte.

I september 2017 beviljades ETC Jönköping preliminärt allmänt driftsstöd för perioden 1 februari–31 december 2017 med 2 155 083 kronor. Presstödsnämndens nya beslut innebär att hela den summan ska återbetalas.

Totalt handlar det om drygt åtta miljoner kronor som ETC-koncernen tvingas betala tillbaka. Resten av summan gäller för Dagens ETC och ETC Umeå. Den sistnämnda är precis som Jönköpingstidningen nedlagd.

Anledningen till återbetalningskravet är att ETC lämnat felaktiga uppgifter om antalet abonnenter. I Jönköping låg upplagan lägre än den lägsta gränsen för rätt till allmänt driftsstöd, vilket innebär att hela det beviljade presstödet måste återbetalas.