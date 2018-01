Karriärvändningen – civilekonom lanserar hudvårdsserie

Entreprenören Helena Bergkvist Dädeby har en bakgrund som civilekonom och har i många år arbetat med företagsrådgivning. Men nyligen valde hon att sadla om till något helt annat.

– Det har hela tiden legat och grott i bakgrunden att jag ska dra igång någonting inom friskvård och hälsa. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag älskar en aktiv livsstil, berättar Bergkvist Dädeby.

Hon grundade företaget Vän Sweden 2016 och produkterna har sedan dess utvecklats i samarbete med svenska aktörer där produktionen skett i kontrollerade processer, vilket bland annat innebär att man följt läkemedelsverkets krav på så kallad god tillverkningssed (GMP).

Det sortimentet som är framtaget i dag utgår från den som är aktiv i vardagen och därmed duschar mycket.

– Kopplingen mot den målgrupp som jag har valt hänger ihop med att jag som förälder har varit mycket engagerad i flera idrottsföreningar där barnen och ungdomarna har sålt saker för att få in pengar till sina lag. Jag fick idén att ta fram ett duschkit som till en början såldes exklusivt via just föreningar och skolklasser, berättar Bergkvist Dädeby.

Ny webbutik

Efter ett par år med fokus på utveckling av produkterna är det nu dags att få ut varorna på en bredare marknad. I december lanserade Bergkvist Dädeby en ny webbutik där privatpersoner kan gå in och köpa produkterna direkt. Dessutom säljer hon numera sina produkterna via utvalda återförsäljare, bland annat Friskis och svettis i Jönköping.

– Min ambition är att priserna ska vara inkluderande. Jag vill kunna ligga på en rimlig nivå i synnerhet eftersom att jag säljer via föreningar. Sedan är det ju så att råvarorna i den här typen av produkter är lite dyrare, säger Bergkvist Dädeby och fortsätter:

– Jag har tagit fasta på att skala bort det som är onödigt och undvikt det som är omdebatterat. Vi har sökt bättre alternativ till sulfater, silikoner, parabener och mineraloljor, och våra dofter är diskreta och passar alla i familjen, oavsett ålder och kön.

Från scratch till färdig produkt

I Vän Sweden-serien finns bland annat hud- och hårvårdsprodukter, linement, massageolja och tvättmedel för funktionskläder.

– Vän står dels för att man blir mild och vacker när man använder produkterna. Men det står också för att produkterna är vänliga mot människor och miljö, förklarar Bergkvist Dädeby.

Nu har hon som mål att företaget ska bli bärande och att hon därmed ska kunna anställa.

– Det roligaste med det här företaget är att få utveckla konceptet från scratch till en färdig produkt – att få en helhet, säger hon avslutningsvis.