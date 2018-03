Klart: Han blir ny vd för Atteviks

– Det är med stor glädje som jag överlämnar stafettpinnen till Leif. Jag anställde Leif som Audisäljare 2004 från att ha varit hotellchef på Tranås Badhotell. Leif kom som ny in i bilbranschen och blev snabbt en av våra bättre Audiförsäljare. Efter några år blev Leif Audi-försäljningschef, senare vidare delad försäljningschef för hela Atteviks bilförsäljning och de sista åren har Leif verkat som märkeschef för Audi både sälj och service. Det är med stor glädje och trygghet som jag lämnar över ansvaret till Leif som VD för Atteviks Personvagnar AB, säger avgående koncernchef Dan Jonsson, i ett pressmeddelande.

På måndagen meddelade Atteviks vem som blir ny vd efter den avgående koncernchefen Dan Jonsson. Det blir 46-årige Leif Augustsson som nu ska leda bilbolaget in i framtiden.

-----

No more pages to load